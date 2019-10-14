Полина Гагарина удивила поклонников странным фото

Певица Полина Гагарина озадачила поклонником странным фото со съёмок клипа на песню «Смотри». на фото певица выглядит настолько необычно, что фанаты сравнили её с инопланетянкой.

Виной всему фильтры Instagram, поэтому певицу сразу и не узнать. Сама Полина Гагарина подогрела версию о «внеземном» происхождении, ответив поклонникам, что клип — «инопланетный».

Но большинство подписчиков даже в этом странном образе похвалили природную красоту певицы.

Ранее News.ru сообщал, что подписчики Полины Гагариной в Instagram раскритиковали фото певицы в бикини. Их обеспокоила худоба девушки. Гагарина выложила снимок в бассейне, продемонстрировав комбинацию из разных купальников.