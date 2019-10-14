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Полина Гагарина удивила поклонников странным фото 

News.ru 1 час назад
Гагарина удивила поклонников странным фото
Фото: globallookpress.com
Певица Полина Гагарина озадачила поклонником странным фото со съёмок клипа на песню «Смотри». на фото певица выглядит настолько необычно, что фанаты сравнили её с инопланетянкой.
Что-то как-то не похожа на женщину… Инопланетянин какой-то, — написала одна из поклонниц.
Виной всему фильтры Instagram, поэтому певицу сразу и не узнать. Сама Полина Гагарина подогрела версию о «внеземном» происхождении, ответив поклонникам, что клип — «инопланетный».
Но большинство подписчиков даже в этом странном образе похвалили природную красоту певицы.
Ранее News.ru сообщал, что подписчики Полины Гагариной в Instagram раскритиковали фото певицы в бикини. Их обеспокоила худоба девушки. Гагарина выложила снимок в бассейне, продемонстрировав комбинацию из разных купальников.
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Шоу-бизнес , Полина Гагарина
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