«Кто знает политику семьи?»: Билан высказался о Заворотнюк

Поп-звезда российской эстрады Дима Билан дал интервью в новом YouTube-шоу «Алена, блин». В ходе разговора певец признался, что обилие постов в его микроблоге обеспечивает целый штаб помощников. Именно они снимают певца в различных ситуациях и готовят ролики для его страницы в Instagram.

Артист также объяснил, как реагировал на свое «нетрезвое» выступление в Самаре . Он рассказал, что кто-то «грамотно» смонтировал моменты из концерта так, что артист действительно выглядит невменяемым. По его собственному признанию, внутри у него было «выжженное поле».

Билан также поделился подробностями о том, как тяжело ему дается напряженный график. В частности, это сказывается на физическом здоровье певца. Он напомнил, что не так давно делал перерыв в работе на три месяца и посещал медицинские процедуры. Помимо этого, он собирался делать операцию на спине.