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«Кто знает политику семьи?»: Билан высказался о Заворотнюк 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Билан высказался о Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Поп-звезда российской эстрады Дима Билан дал интервью в новом YouTube-шоу «Алена, блин». В ходе разговора певец признался, что обилие постов в его микроблоге обеспечивает целый штаб помощников. Именно они снимают певца в различных ситуациях и готовят ролики для его страницы в Instagram.
Артист также объяснил, как реагировал на свое «нетрезвое» выступление в Самаре. Он рассказал, что кто-то «грамотно» смонтировал моменты из концерта так, что артист действительно выглядит невменяемым. По его собственному признанию, внутри у него было «выжженное поле».
Билан также поделился подробностями о том, как тяжело ему дается напряженный график. В частности, это сказывается на физическом здоровье певца. Он напомнил, что не так давно делал перерыв в работе на три месяца и посещал медицинские процедуры. Помимо этого, он собирался делать операцию на спине.
«Сейчас все перемывают новости с Анастасией Заворотнюк и почему она отмалчивается, и что она не имеет права, как говорят некоторые влогеры… А кто знает вообще политику семьи? Кто знает, что за этим стоит?» — задался вопросом артист. Он объяснил, что не хотел бы рассказывать о своих болезнях, чтобы его жалели.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Дима Билан , Самара
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