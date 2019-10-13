«Не должна умирать»: Кушанашвили поддержал Заворотнюк

«Женщина не должна умирать»: Кушанашвили поддержал семью Заворотнюк

Известный телеведущий Отар Кушанашвили в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался в отношении актрисы Анастасии Заворотнюк , которая страдает тяжелым заболеванием.

«Страшно наблюдать, как люди нагнетают истерию вокруг этого. На эту тему никто не должен говорить ничего. Лечение должно происходить без нашей болтовни», — заявил Отар Кушанашвили.

Журналист признался, что каждый день читает заголовки прессы. Он был шокирован тем, что пишут акулы пера.