Пугачева чудом спаслась от маньяка

Экс-супруг Примадонны рассказал, как ее преследовал маньяк

Аллу Пугачеву , безусловно, всю жизнь окружали поклонники. Однако и врагов у звезды было немало.

Александр Стефанович, бывший супруг Примадонны, в программе «Звезды сошлись» рассказал, сколько раз ей чудом удавалось избежать гибели всего за четыре года их совместной жизни.

Так, однажды ночью в их квартире подожгли входную дверь. К счастью, супруги успели вовремя проснуться, — рассказывает «СтарХит».

Во время концерта в Ленинграде вполне приличный на вид человек преподнес Алле цветы. Вдруг певица извинилась, и исчезла со сцены.

Оказалось, мужчина достал нож и прошептал, что сейчас ее убьет. Тогда задержать злоумышленника не удалось.

Был и еще случай. Пугачевой пришло письмо с угрозами и требованием о встрече с указанием места. Пара сразу же обратилась в полицию. Вспомнили, что днями ранее вокруг певицы крутился какой-то невзрачный тип.

На свидание с незнакомцем пошел Стефанович, полиция его страховала. Мужика арестовали, как оказалось, он взял с собой топор.

А самое ужасное всплыло потом. В дальнейшем злоумышленник убил несколько человек — он оказался серийным маньяком. В его записной книжке среди списков потенциальных жертв значилась и Пугачева. Преступник был пойман и приговорен к высшей мере наказания.

К счастью, сейчас звезда российской эстрады имеет возможность спокойно жить в своей загородной резиденции вместе с семьей.

А досаждают ей только лишь соседи, которые, как сообщал ранее «Рамблер», недовольны высотой замка, затеняющего их огороды.