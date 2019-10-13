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Экс-супруг Примадонны рассказал, как ее преследовал маньяк 

Рамблер 1 час назад
Пугачева чудом спаслась от маньяка
Фото: РИА Новости
Аллу Пугачеву, безусловно, всю жизнь окружали поклонники. Однако и врагов у звезды было немало.
Александр Стефанович, бывший супруг Примадонны, в программе «Звезды сошлись» рассказал, сколько раз ей чудом удавалось избежать гибели всего за четыре года их совместной жизни.
Так, однажды ночью в их квартире подожгли входную дверь. К счастью, супруги успели вовремя проснуться, — рассказывает «СтарХит».
Во время концерта в Ленинграде вполне приличный на вид человек преподнес Алле цветы. Вдруг певица извинилась, и исчезла со сцены.
Оказалось, мужчина достал нож и прошептал, что сейчас ее убьет. Тогда задержать злоумышленника не удалось.
Был и еще случай. Пугачевой пришло письмо с угрозами и требованием о встрече с указанием места. Пара сразу же обратилась в полицию. Вспомнили, что днями ранее вокруг певицы крутился какой-то невзрачный тип.
На свидание с незнакомцем пошел Стефанович, полиция его страховала. Мужика арестовали, как оказалось, он взял с собой топор.
А самое ужасное всплыло потом. В дальнейшем злоумышленник убил несколько человек — он оказался серийным маньяком. В его записной книжке среди списков потенциальных жертв значилась и Пугачева. Преступник был пойман и приговорен к высшей мере наказания.
К счастью, сейчас звезда российской эстрады имеет возможность спокойно жить в своей загородной резиденции вместе с семьей.
А досаждают ей только лишь соседи, которые, как сообщал ранее «Рамблер», недовольны высотой замка, затеняющего их огороды.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Алла Пугачева , StarHit
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