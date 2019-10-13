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«Прекратите домыслы»: фанаты Заворотнюк обратились к ее семье 

Газета.Ru 38 минут назад
Поклонники Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, попросили ее близких прокомментировать состояние здоровья актрисы. Соответствующие комментарии они оставили под снимком знаменитости в инстаграме. Официальных комментариев от представителей звезды так и не поступало.
Многие подписчики инстаграма Анастасии Заворотнюк обратились к родственникам актрисы, чтобы те рассказали правду о состоянии артистки.
«Пора людям дать информацию, чтобы прекратить домыслы и сплетни», «Раз вы публичный человек, то о вас будут говорить в СМИ — это естественно», «Вместо тысячи постов „Мы против лжи в СМИ“, может, просто расскажите, какая ситуация и все», — обратились к родственникам Заворотнюк подписчики в инстаграме. Таким образом люди отреагировали на фотографию в годовщину венчания Заворотнюк и ее мужа, фигуриста Петра Чернышева.
«От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой! В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком, — говорится в подписи к снимку. — Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара — абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса!»
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Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары. От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой! В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара — абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня — за ЛЮБОВЬ! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса! ❤️❤️❤️

Публикация от  Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

В комментариях к публикации знаменитости, в числе которых бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович, певица Зара, фигурист Александр Жулин и многие другие, поздравили пару и пожелали Заворотнюк скорейшего выздоровления. «Ни дня не проходит, чтобы не думали о вас и не говорили в близком кругу! Сил, сил, сил вам, чтобы прорваться сквозь туманы и выздороветь. Скорее!» — написал Дима Билан.
К близким Заворотнюк также обратилась популярная блогерша Лена Миро. Она предположила, что молчание с их стороны лишь «дает пищу слухам». «Это — или пиар, или желание собрать денег, или еще что-то подобное», — написала Миро в «Живом Журнале».
На днях инстаграм-аккаунт в поддержку звезды «Моей прекрасной няни» был заблокирован из-за повышенной активности пользователей. Благодаря рекламе от российских звезд на страницу стали подписываться тысячи человек, что навело сервис на подозрения о «накрученных» фолловерах. Тогда же дочь актрисы Анна сообщила, что информация отныне будет появляться на официальной странице ее матери.

Что известно о состоянии Заворотнюк

Семья актрисы по-прежнему не дает официальных комментариев относительно ее здоровья. Однако на днях на странице Заворотнюк в инстаграме, которую предположительно ведут ее родственники, появился пост с критикой распространяющих слухи СМИ.
«Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут «инсайдеров», готовых продать фото болеющего человека», — отмечается в комментарии к фото.
В заключение представители актрисы назвали заголовки в прессе — «за гранью добра и зла». Среди них — недавняя новость о том, что Заворотнюк якобы находится в состоянии сопора. Информация появилась в Telegram-канале Mash в пятницу, 11 октября. Это особый диагноз, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей. Из-за угнетения сознания человек постоянно спит.
«Сопор — это некое промежуточное состояние между сознанием и комой. То есть, это угнетение сознания, когда у человека остается только рефлекторная деятельность», — приводит слова врача-анестезиолога Teleprogramma.pro.
В свою очередь, в официальном аккаунте Заворотнюк сообщения о сопоре у актрисы опровергли: «Мы официально заявляем: нет, это неправда!».

С чего все началось

Впервые о госпитализации больной раком актрисы сообщили 13 сентября. Отмечалось, что в одной из московских клиник Заворотнюк ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В то же время директор знаменитости Стас Христов всячески опровергал информацию. В беседе с РИА «Новости» он рассказал, что получил от нее смс, в котором она назвала информацию о госпитализации «бредом».
Через неделю об улучшении состояния актрисы заявила ее подруга со ссылкой на пиар-директора Марину Потапову. Новость о положительной динамике лечения подтвердил и друг актрисы Сергей Майоров в студии телеканала НТВ. Тогда же знакомый с ситуацией хирург-онколог предположил, что на улучшение состояния артистки повлияло грамотное лечение и антибиотики.
8 октября СМИ писали, что Заворотнюк выписали из медицинского центра, в котором она проходила лечение в течение последнего месяца.
По данным Mash, обслуживание по полису ОМС актрисы было завершено, после чего ее перевели в другую клинику. При этом утверждалось, что звезду выписали несколько дней назад в тяжелом состоянии.
На следующий день, 9 октября, актрису якобы доставили в реабилитационную клинику для тяжелобольных пациентов. Согласно анонимным Telegram-каналам, для восстановления ей проводят занятия в зале эрготерапии и устраивают специальные водные процедуры. Рядом с учреждением круглосуточно дежурит машина «скорой». С Заворотнюк постоянно находятся ее родные.
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Шоу-бизнес , Статьи , Анастасия Заворотнюк , Дима Билан , Марина Потапова , Александр Жулин , Лена Миро , Петр Чернышев , Сергей Майоров , Анна Семенович , РИА Новости , НТВ
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