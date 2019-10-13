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«Ах, как хороша!»: фанаты в восторге от похудевшей Лолиты 

Рамблер 25 минут назад
«Ах, как хороша!»: фанаты в восторге от Лолиты
Фото: РИА Новости
Недавний развод с Дмитрием Ивановым пошел Лолите Милявской явно на пользу.
Во всяком случае, новый образ певицы ей очень идет, считают поклонники. Звезда похудела, изменила прическу, правда, со страстью к эпатажным нарядам не рассталась.
В инстаграме Лолита выложила новое видео, где анонсирует свою песню, которую скоро можно будет услышать в эфире. Называется композиция коротко и просто: «Папа».
«Ждите релиз «Папы» 18 октября в iTunes» — написала она в микроблоге.
Звезда явно в хорошем настроении, она кокетничает и игриво улыбается, снимая селфи. На этот раз Милявская предстала перед подписчиками при красивом макияже, с локонами и в сложном костюме с прозрачным низом.
Фолловеры осыпали звезду комплиментами.
«Красоточка. Димыч слюной изошелся!», «Хороша! Ах, как хороша!», «Красотка! так держать! Другого Димыча найдем».
Не так давно "Рамблер" сообщал о том, что вероятной причиной развода Лолиты с мужем было увлечение Дмитрия косметологом Ольгой Кулиевой.
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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