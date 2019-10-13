«Ах, как хороша!»: фанаты в восторге от Лолиты

«Ах, как хороша!»: фанаты в восторге от похудевшей Лолиты

Во всяком случае, новый образ певицы ей очень идет, считают поклонники. Звезда похудела, изменила прическу, правда, со страстью к эпатажным нарядам не рассталась.

В инстаграме Лолита выложила новое видео, где анонсирует свою песню, которую скоро можно будет услышать в эфире. Называется композиция коротко и просто: «Папа».

«Ждите релиз «Папы» 18 октября в iTunes» — написала она в микроблоге.

Звезда явно в хорошем настроении, она кокетничает и игриво улыбается, снимая селфи. На этот раз Милявская предстала перед подписчиками при красивом макияже, с локонами и в сложном костюме с прозрачным низом.

Фолловеры осыпали звезду комплиментами.

«Красоточка. Димыч слюной изошелся!», «Хороша! Ах, как хороша!», «Красотка! так держать! Другого Димыча найдем».