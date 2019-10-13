Шнуров объяснил, почему Госдуме нужны порноактеры

Шнуров предложил заменить депутатов на порноактеров

Скандальный музыкант сделал очередное шокирующее заявление в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Он посоветовал избирать в Госдуму … порноактеров.

"По статистике, в Интернете чаще всего смотрят порнографию. То бишь, в принципе, самые узнаваемые люди — это порноактеры. Ну давайте их изберем!" — цитируют слова бессменного лидера «Ленинграда» Вести. Ru.

Шнуров аргументировал свое мнение тем, что такая Госдума поможет решить проблему рождаемости в России.

Более того, у него уже есть на примете первый кандидат в депутаты.

Музыкант сообщил, что знает одного героя фильмов для взрослых — земляка, родом из Петербурга, получившего недавно порно-Оскар.