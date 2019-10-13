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Шнуров предложил заменить депутатов на порноактеров 

Рамблер 37 минут назад
Шнуров объяснил, почему Госдуме нужны порноактеры
Фото: РИА Новости
Скандальный музыкант сделал очередное шокирующее заявление в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».
Он посоветовал избирать в Госдуму… порноактеров.
"По статистике, в Интернете чаще всего смотрят порнографию. То бишь, в принципе, самые узнаваемые люди — это порноактеры. Ну давайте их изберем!" — цитируют слова бессменного лидера «Ленинграда» Вести. Ru.
Шнуров аргументировал свое мнение тем, что такая Госдума поможет решить проблему рождаемости в России.
Более того, у него уже есть на примете первый кандидат в депутаты.
Музыкант сообщил, что знает одного героя фильмов для взрослых — земляка, родом из Петербурга, получившего недавно порно-Оскар.
«Я вам обещаю, что эти заседания будут смотреть все», — уверяет певец.
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Шоу-бизнес , Госдума
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