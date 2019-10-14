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Осталось 48 часов: Онколог оценил слухи о смерти Заворотнюк 

Рамблер + ещё 1 22 минуты назад
Анастасия Заворотнюк умрет через 48 часов, если получит механическую травму мозга, рассказал НТВ врач-онколог.
Ранее «Рамблер» сообщал, что актриса может быть больна раком мозга, глиобластомой, она была выписана из больницы, в которой лечилась с августа, и продолжила лечение в реабилитационном центре.
На прошлой неделе онколог Игорь Долгополов заявил, что выписка пациента с глиобластомой может означать или перерыв в лечении, или перевод на паллиативную помощь. После этого, отмечает НТВ, появились публикации о том, что Заворотнюк «осталось жить 48 часов».
«48 часов — это обычно тогда, когда имеется механическая травма мозга», — объяснил каналу собеседник-онколог.
Он добавил, что больных глиобластомой переводят из одной больницы в другую по решению консилиума о смене лечения с активного на пассивное или паллиативную терапию, по решению родственников о смене места лечения или, к примеру, по финансовым причинам у родственников.
В пятницу «Рамблер» сообщал, что Заворотнюк может находиться в сопоре — состоянии глубокого угнетения сознания. Оно считается прекоматозным и характеризуется отсутствием у больного реакции на окружающую обстановку.
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Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , НТВ
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