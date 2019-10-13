Дочь Шнурова на концерте отца лишилась телефона

«Ленинград» давал прощальный концерт в субботу. На «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге был аншлаг.

Серафима Шнурова-Астанина, дочь лидера группы, так лихо отплясывала на танцполе, что не заметила, как потеряла телефон. Благо, что танцевала она босиком, держа в руках туфли.

А, возможно, кто-то и помог телефону «потеряться».

Об этом досадном событии девушка написала в своем инстаграме в формате сторис.

«На этом концерте я лишилась телефона. Пару дней буду без связи».

Также в социальную сеть она выложила коротенькое видео с концерта.

Действительно, потеря разом всех контактов любого выбьет из колеи. Хотя прошло еще не так много времени, и есть шанс, что вещицу девушке вернут.