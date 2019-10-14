Собчак рассказала о завистливых людях

Ксения Собчак на своей странице в Instagram опубликовала рассуждение о человеческой зависти. По словам телеведущей, многие завистливые люди чувствуют себя неполноценными.

Собчак уверяет, что отношение к успехам других людей может быть разным. Сама она пытается извлечь максимум пользы из общения с потенциальным «предметом» зависти.

«Когда я вижу кого-то красивее, умнее, лучше, мое единственное желание -насладиться этим человеком, искупаться в этой красоте и научиться чему-то, если есть чему», — отметила журналистка (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

При этом Собчак подчеркнула, что у многих людей «соприкосновение с чем-то лучшим, чем ты, вызывает ощущение неполноценности». В результате у завистливых людей возникаете желание «низвергнуть прекрасное».

«Следует помнить, что происходит это от того, что чужие неудачи, чужие падения и низвергнутые кумиры многим заменяют собственные победы», — резюмировала телеведущая.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Собчак подняла тему «таинства мотивации» и поразилась количеству окружающих её лентяев. На своей странице в Instagram журналистка оставила несколько вопросов, например, почему «одни люди вгрызаются в жизнь», а другие «валяются на диване». Она также пожелала узнать, что двигает людьми, строящими свою карьеру, и, как «взрастить это специально в маленьком человеке», по всей видимости, имея в виду своего сына Платона. При этом Собчак подчеркнула, что вокруг неё много людей «не любящих и не готовых трудиться».