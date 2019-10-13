Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Все святые сидят?»: Бабкина осадила сплетников 

Рамблер 2 часа назад
«Все святые сидят?»: Бабкина осадила сплетников
Фото: РИА Новости
Союз Надежды Бабкиной и Евгения Гора, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, на зависть злопыхателям счастливо существует уже 16 лет.
Пара не особенно афиширует свою личную жизнь, тем больший интерес у публики вызвало выступление певицы на шоу Андрея Малахова.
Малахов показал в эфире видео прошлых лет с Бабкиной и Гором, а также давнее интервью, в котором звезда признается, что состоит в отношениях с мужчиной, который женат. Имя его, правда, не называлось. Все попытки обсудить ее поведение певица быстро пресекла.
«Все святые сидят? Обалдеть можно. А как жить без ничего? Объясните мне», — приводит резкое высказывание артистки «Комсомольская правда».
Надежда рассказала, что ранее было не принято обсуждать свою личную жизнь публично. Да и социальных сетей, в которых сейчас все прозрачно, тоже не было.
Как оказалось, речь шла о серьезных и постоянных чувствах.
«У меня этот роман продолжается уже много лет— с Женей Гором», — резюмировала Бабкина.
Как ранее писал «Рамблер», знакомство Надежды и Евгения состоялось в 2003 году на Всероссийском конкурсе эстрадных исполнителей.
Сын топ-менеджера МТС покинул спецприёмник
Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине предрекли незавидную участь
Украине предрекли незавидную участь279
«Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е»
«Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е»351
Путин напомнил о предупреждении Каддафи
Путин напомнил о предупреждении Каддафи489
Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк
Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк11
Познер вынес приговор отечественному ТВ
Познер вынес приговор отечественному ТВ85
Видео
Украине предрекли незавидную участь
03:58
Украине предрекли незавидную участь
В мире Украина
Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк
05:48
Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк
Шоу-бизнес
«Путин начал нас слушать»: в Киеве радуются диалогу с Москвой
02:06
«Путин начал нас слушать»: в Киеве радуются диалогу с Москвой
В мире Статьи
Познер вынес приговор отечественному ТВ
00:57
Познер вынес приговор отечественному ТВ
Общество
МИД России выступил с обвинением
01:11
МИД России выступил с обвинением
Политика
Путин напомнил о предупреждении Каддафи
06:14
Путин напомнил о предупреждении Каддафи
Политика
«Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е»
02:41
«Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е»
Происшествия Другое
Названо число погибших россиян в Ан-72
00:43
Названо число погибших россиян в Ан-72
Происшествия Катастрофы
Мажор покинул спецприёмник с пледом на голове
01:05
Мажор покинул спецприёмник с пледом на голове
Криминал Прибалтика
Песков восхитился красотой Навки
02:32
Песков восхитился красотой Навки
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение