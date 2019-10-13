«Все святые сидят?»: Бабкина осадила сплетников

Союз Надежды Бабкиной и Евгения Гора, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, на зависть злопыхателям счастливо существует уже 16 лет.

Пара не особенно афиширует свою личную жизнь, тем больший интерес у публики вызвало выступление певицы на шоу Андрея Малахова

Малахов показал в эфире видео прошлых лет с Бабкиной и Гором, а также давнее интервью, в котором звезда признается, что состоит в отношениях с мужчиной, который женат. Имя его, правда, не называлось. Все попытки обсудить ее поведение певица быстро пресекла.

«Все святые сидят? Обалдеть можно. А как жить без ничего? Объясните мне», — приводит резкое высказывание артистки «Комсомольская правда».

Надежда рассказала, что ранее было не принято обсуждать свою личную жизнь публично. Да и социальных сетей, в которых сейчас все прозрачно, тоже не было.

Как оказалось, речь шла о серьезных и постоянных чувствах.

«У меня этот роман продолжается уже много лет— с Женей Гором», — резюмировала Бабкина.