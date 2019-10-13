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Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк 

Рамблер + ещё 2 18 минут назад
По широко распространившейся в сети, но пока неподтвержденной официально информации Анастасия Заворотнюк находится в тяжелом состоянии, ей диагностировали четвертую стадию рака мозга.
Дочь Заворотнюк обратилась к Стасу Михайлову
Очень многие люди переживают за здоровье «прекрасной няни» и, конечно, молятся за ее выздоровление.
В этой ситуации к лечению актрисы уже должны подключиться профильные специалисты, считают медики.
"Положение тяжелое. Здесь обычно подключаются нейрохирурги и смотрят, решают, что делать дальше", — цитируют слова врача-онколога Ларисы Туркиной РИА Новости.
Врач добавила, что больной сейчас крайне необходимы поддержка и присутствие рядом родных и близких.
Как ранее сообщал «Рамблер», родственники и друзья Заворотнюк до последнего времени не выходили на контакт со средствами массовой информации и с поклонниками актрисы.
Лишь недавно Анна, ее дочь, нарушила молчание. В социальной сети она объяснила, что их семья против общения с журналистами из-за поднятой СМИ безобразной шумихи.
Комментарии3
Шоу-бизнес , Видео , Стас Михайлов , РИА Новости
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