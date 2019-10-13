Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк

По широко распространившейся в сети, но пока неподтвержденной официально информации Анастасия Заворотнюк находится в тяжелом состоянии, ей диагностировали четвертую стадию рака мозга.

Очень многие люди переживают за здоровье «прекрасной няни» и, конечно, молятся за ее выздоровление.

В этой ситуации к лечению актрисы уже должны подключиться профильные специалисты, считают медики.

"Положение тяжелое. Здесь обычно подключаются нейрохирурги и смотрят, решают, что делать дальше", — цитируют слова врача-онколога Ларисы Туркиной РИА Новости.

Врач добавила, что больной сейчас крайне необходимы поддержка и присутствие рядом родных и близких.

Как ранее сообщал «Рамблер», родственники и друзья Заворотнюк до последнего времени не выходили на контакт со средствами массовой информации и с поклонниками актрисы.

Лишь недавно Анна, ее дочь, нарушила молчание. В социальной сети она объяснила, что их семья против общения с журналистами из-за поднятой СМИ безобразной шумихи.