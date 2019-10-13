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Сюткин рассказал, как родился шлягер «Конечно, Вася!» 

Рамблер 2 часа назад
Сюткин рассказал историю о хите «Конечно, Вася!»
Фото: ТАСС
Валерий Сюткин, советский и российский певец, композитор и музыкант, за долгую творческую карьеру создал немало хитов, которые популярны и по сей день.
Каждая песня — отдельная история. Недавно артист рассказал забавный случай о том, как создавался шлягер «Конечно, Вася!».
Оказывается, «Вася» сначала был «Эдиком». Но в последний момент «Эдика» все-таки решили заменить.
«Когда 30 лет назад написал текст «Конечно, Эдик», наш бас-гитарист Сережа Лапин сказал: «Нам за Эдика наваляют в Белове Кемеровской области». Почему он выбрал Белово, я не знаю, видимо это настоящий шахтерский городок, но это сработало», — цитирует слова Сюткина 5 канал.
Музыканты посоветовались, и в итоге решили вставить в название песни другое имя.
«Я сказал: «Ну, пусть будет Варя или Вася». Он: «Вася!». И песня состоялась», — рассказал артист.
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Шоу-бизнес , Валерий Сюткин
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