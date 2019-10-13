Бочкарева решила игнорировать скандал

Наталья Бочкарева пришла в себя после шока, вызванного историей с кокаиновым скандалом.

Она вернулась к работе и уехала на гастроли, о чем и сообщила в инстаграме.

«Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах… переезды, перелеты, выкладываешься на полную на сцене и опять в дорогу»

Как не хочет и лишний раз переживать из-за злобных выпадов — она просто закрыла возможность комментирования в своем инстаграме.

При этом из соцсетей Наталья не ушла — на радость друзьям, поддержавшим ее в трудную минуту и назло врагам она выставляет свои свежие фотографии. Выглядит звезда прекрасно.

Конечно, история с задержанием и наркотиками даром не прошла. В частности, у Бочкаревой возникли большие сложности с ее проектом школы актерского мастерства, хозяева помещения отказали ей в аренде.

Некоторое время Наталья просто скрывалась от назойливого интереса публики, и даже не появлялась дома. Но время прошло, и актриса вернулась к рабочему ритму жизни, игнорируя слухи.

Как ранее сообщал «Рамблер», считается, что Бочкарева была задержана с пакетиком кокаина, что подтвердили правоохранительные органы . В сети выложено видео задержания.