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Бочкарева решила игнорировать скандал 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Бочкарева решила игнорировать скандал
Фото: РИА Новости
Наталья Бочкарева пришла в себя после шока, вызванного историей с кокаиновым скандалом.
Она вернулась к работе и уехала на гастроли, о чем и сообщила в инстаграме.
«Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах… переезды, перелеты, выкладываешься на полную на сцене и опять в дорогу»
Как не хочет и лишний раз переживать из-за злобных выпадов — она просто закрыла возможность комментирования в своем инстаграме.
При этом из соцсетей Наталья не ушла — на радость друзьям, поддержавшим ее в трудную минуту и назло врагам она выставляет свои свежие фотографии. Выглядит звезда прекрасно.
Конечно, история с задержанием и наркотиками даром не прошла. В частности, у Бочкаревой возникли большие сложности с ее проектом школы актерского мастерства, хозяева помещения отказали ей в аренде.
Некоторое время Наталья просто скрывалась от назойливого интереса публики, и даже не появлялась дома. Но время прошло, и актриса вернулась к рабочему ритму жизни, игнорируя слухи.
Как ранее сообщал «Рамблер», считается, что Бочкарева была задержана с пакетиком кокаина, что подтвердили правоохранительные органы. В сети выложено видео задержания.
Однако сама Наталья называет дело сфабрикованным, а видео — постановочным.
Сын топ-менеджера МТС покинул спецприёмник
Комментарии1
Шоу-бизнес , Наталья Бочкарева , МВД
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