Малышева дала новый скандальный совет россиянам

«Очень плохо»: Малышева об использовании туалетной бумаги

Елена Малышева в очередной раз удивила своих слушателей. В эфире телепрограммы «Жить здорово!» она призвала зрителей перестать пользоваться… туалетной бумагой. Речь шла о тонкостях личной гигиены.

«С медицинской точки зрения использовать туалетную бумагу как средство гигиены после дефекации неправильно, неграмотно и очень плохо. Несмотря на то, что рынок производства туалетной бумаги гигантский, медицина требует, чтобы именно эта зона подмывалась», — приводит ее слова Экспресс газета.

Надо сказать, что точку зрения теледоктора по столь деликатному вопросу поддержал и гость программы Первого канала иммунолог Андрей Продеус. Он подтвердил, что в некоторых случаях использование туалетной бумаги может привести к микротравмам ануса, ведущим к последующим воспалительным процессам.

Как пример грамотного отношения к своему здоровью, Малышева назвала традицию ряда стран Востока, где жители после акта дефекации пользуются обыкновенной водой.