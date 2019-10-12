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В Instagram Заворотнюк появилось новое фото 

РИА Новости 6 минут назад
В Instagram Заворотнюк появилось новое фото
Фото: РИА Новости
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
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"Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара — абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня — за ЛЮБОВЬ! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса", — говорится в подписи к снимку.
Сообщения об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк появились в СМИ в августе. По словам продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, у артистки диагностировали опухоль мозга на последней стадии. Позже СМИ писали, что у нее отказала правая часть тела. Официального подтверждения этой информации нет.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев
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