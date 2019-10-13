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«Занятий миллион»: Шнуров озвучил планы на будущее 

Рамблер + ещё 6 10 минут назад
«Занятий миллион»: Шнуров озвучил планы на будущее
Фото: РИА Новости
Культовая группа «Ленинград» завершила свою концертную деятельность.
Как ранее и говорил ее лидер Сергей Шнуров, прощальный концерт состоялся в субботу в родном городе музыканта, Санкт-Петербурге.
Поклонники волнуются — что же дальше?
На пресс-конференции перед финальным концертом Шнуров рассказал журналистам о своих планах на будущее.
Собственно, эпатажный музыкант собрался просто жить в свое удовольствие.
«Я не буду давать публичные концерты. А чем заниматься — я всегда знаю, чем заниматься. Мне на самом деле не особенно хватает времени даже, а так занятий-то миллион. Представляете, сколько книжек написано и не прочитано мной? А сколько музыки!» — приводит его слова «5 канал».
На вопрос, как же будет начинаться день «безработного музыканта», певец сказал, что он — такой же человек, как и все. И планирует жить, как и все живут, и радоваться свободному времени.
«Люди, когда просыпаются, они обычно идут в туалет. И я так же, ничем не отличаюсь. Слава богу, что нет будильника и мне не нужно куда-то бежать. Если нет самолета. А самолета нет. Потому что я не буду выступать публично. Это класс!»
На финальном концерте группы «Ленинград» в северной столице кипели страсти.
Как ранее писал «Рамблер», самых разгулявшихся поклонников творчества Шнура пришлось вывести со стадиона и отправить в отделение полиции.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Сергей Шнуров , ТРК "Петербург-Пятый канал" , Санкт-Петербург
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