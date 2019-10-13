«Занятий миллион»: Шнуров озвучил планы на будущее

Культовая группа «Ленинград» завершила свою концертную деятельность.

Как ранее и говорил ее лидер Сергей Шнуров , прощальный концерт состоялся в субботу в родном городе музыканта, Санкт-Петербурге

Поклонники волнуются — что же дальше?

На пресс-конференции перед финальным концертом Шнуров рассказал журналистам о своих планах на будущее.

Собственно, эпатажный музыкант собрался просто жить в свое удовольствие.

«Я не буду давать публичные концерты. А чем заниматься — я всегда знаю, чем заниматься. Мне на самом деле не особенно хватает времени даже, а так занятий-то миллион. Представляете, сколько книжек написано и не прочитано мной? А сколько музыки!» — приводит его слова «5 канал».

На вопрос, как же будет начинаться день «безработного музыканта», певец сказал, что он — такой же человек, как и все. И планирует жить, как и все живут, и радоваться свободному времени.

«Люди, когда просыпаются, они обычно идут в туалет. И я так же, ничем не отличаюсь. Слава богу, что нет будильника и мне не нужно куда-то бежать. Если нет самолета. А самолета нет. Потому что я не буду выступать публично. Это класс!»

На финальном концерте группы «Ленинград» в северной столице кипели страсти.

Как ранее писал «Рамблер», самых разгулявшихся поклонников творчества Шнура пришлось вывести со стадиона и отправить в отделение полиции.