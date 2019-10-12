Воеводина подала в суд на экс-короля Малайзии

Оксана Воеводина , судя по всему, рассталась с последними иллюзиями по поводу сохранения если не брака, то дружеских отношений с экс-супругом.

"Мисс Москва-2015" подала в суд на султана Мухаммада, чтобы добиться материальной поддержки для себя и их общего сына.

Хотя ранее девушка отказывалась от прохождения ДНК — теста, который бы доказал, что Леон — сын экс-короля, заявив, что не видит смысла что-либо доказывать и вообще считает это унизительным, сейчас она решила добиться признания отцовства. Изменился и настрой Оксаны — она намерена бороться за права своего ребенка. Она обратилась к бывшему мужу с напоминанием о том, что у него есть сын.

"Очнись! У тебя есть сын, ты — отец. Не важно, что случилось с нашим браком, я хочу, чтобы у моего сына были мама и папа. И подумай о своем сыне, что он подумает о тебе, когда увидит все эти сообщения?" — приводит слова Воеводиной РЕН. ТВ.

Надо отметить, что в последнее малазийский султан повел себя достаточно странно по отношению к бывшей семье, просто вычеркнув из жизни жену и сына. Его представители обвинили девушку во всех смертных грехах, ранее писал «Рамблер».