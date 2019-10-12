Шурыгина объявила о разводе

Диана Шурыгина и оператор Андрей Шлягин решили развестись после двух лет брака. Об этом они рассказали в интервью сайту kp.ru.
"Это не шутка и не розыгрыш. Несмотря на то что мы сейчас хорошо общаемся и остались друзьями, развод — это тяжело… За эти два года брака было много счастливых моментов, но и без ссор, к сожалению не обходилось", — рассказали Диана и Андрей.
При этом Шлянин рассказал, что жить с самой скандальной девушкой страны — это тяжело.
Также стало известно, что у Шурыгиной появился новый поклонник.