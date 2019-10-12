Диана Шурыгина объявила о разводе

"Это не шутка и не розыгрыш. Несмотря на то что мы сейчас хорошо общаемся и остались друзьями, развод — это тяжело… За эти два года брака было много счастливых моментов, но и без ссор, к сожалению не обходилось", — рассказали Диана и Андрей.

При этом Шлянин рассказал, что жить с самой скандальной девушкой страны — это тяжело.

Также стало известно, что у Шурыгиной появился новый поклонник.