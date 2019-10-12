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Звезды раскрыли гонорары за работу тамадой на свадьбах 

Ura.Ru 40 минут назад
Звезды раскрыли гонорары за работу тамадой
Фото: Ura.Ru
Во время свадебного сезона звезды признались, какие суммы они зарабатывают на торжествах. Один из самых солидных гонораров получил певец Николай Басков, который вначале октября выступил тамадой на свадьбе у победительницы телепроекта «Холостяк» Дарьи Клюкиной и топ-менеджера «Газпром-Медиа» Владимира Чопова.
Как пишет «Комсомольская правда», певец за свои услуги взял три млн рублей. Как писал в Instagram присутствовавший на свадьбе Дима Билан, «развлекает гостей так, что все хохочут не переставая, может завести на танцы самых усидчивых и непьющих гостей». Теледива Ксения Собчак заявила, что больше нее «свадеб в этой стране провел только Иван Ургант!», однако гонорары тамады она раскрывать отказалась.
Телезвезда Лера Кудрявцева готова провести свадьбу за 30 тысяч евро (2 млн 144 тысячи рублей. У ее соведущего — Оскара Кучеры тариф куда скромнее — 15 тыс. евро (1 млн 72 тысячи рублей). Примерно такой же гонорар, работая тамадой, берет Игорь верник. Как пишет издание, актера на мероприятие приглашает интеллигенция. так как ценят его интеллектуальное остроумие и широкий кругозор.
Телеведущий Андрей Малахов предпочитает вести закрытые мероприятия и всегда подписывает договор «о неразглашении». «Я не просто ведущий, я один из гостей…» — объясняет Андрей Малахов.
Выпускница «Дома-2» Алена Водонаева ведет свадьбы за 800 тысяч рублей, но попросит за размещение в соцсетях доплатить еще 80 тысяч рублей. Ведущая этой программы Ольга Бузова, «может и свадьбу провести, и спеть, но вот только после неудач в личной жизни ее на свадьбы не зовут», — отмечает издание.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Иван Ургант , Николай Басков , Дима Билан , Андрей Малахов , Ксения Собчак , Дарья Клюкина , Лера Кудрявцева , Ольга Бузова , Алена Водонаева , Газпром-медиа , Комсомольская правда
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