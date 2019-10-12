Обнародованы миллионные гонорары Баскова

Николай Басков , как стало известно, чрезвычайно популярен как ведущий различных мероприятий и торжеств. Конечно, позволить себе пригласить в качестве тамады на свадьбу знаменитого певца могут только очень обеспеченные люди. Гонорары «золотого голоса России » достаточно высоки.

К примеру, поработав тамадой на свадьбе победительницы проекта «Холостяк» Дарьи Клюкиной и топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова, Николай получил не менее трех миллионов рублей, пишет Teleprogramma.pro.

Так что «натуральный блондин» успешен не только в певческой карьере. На свадьбе у Дарьи и Владимира был Дима Билан , который рассказал, что публика была очень довольна ведущим.

Николай не только прекрасно отрабатывал музыкальную часть, но и мог умело и ненавязчиво расшевелить самых застенчивых гостей.

Спрос на поющего ведущего очень велик. Как говорят, очередь «на Баскова» уже чуть ли не на год вперед.