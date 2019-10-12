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Обнародованы миллионные гонорары Баскова 

Рамблер + ещё 2 20 минут назад
Обнародованы миллионные гонорары Баскова
Фото: РИА Новости
Николай Басков, как стало известно, чрезвычайно популярен как ведущий различных мероприятий и торжеств. Конечно, позволить себе пригласить в качестве тамады на свадьбу знаменитого певца могут только очень обеспеченные люди. Гонорары «золотого голоса России» достаточно высоки.
К примеру, поработав тамадой на свадьбе победительницы проекта «Холостяк» Дарьи Клюкиной и топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова, Николай получил не менее трех миллионов рублей, пишет Teleprogramma.pro.
Так что «натуральный блондин» успешен не только в певческой карьере. На свадьбе у Дарьи и Владимира был Дима Билан, который рассказал, что публика была очень довольна ведущим.
Николай не только прекрасно отрабатывал музыкальную часть, но и мог умело и ненавязчиво расшевелить самых застенчивых гостей.
Спрос на поющего ведущего очень велик. Как говорят, очередь «на Баскова» уже чуть ли не на год вперед.
Пассажир пронес пистолет на борт самолета
Шоу-бизнес , Николай Басков , Дима Билан , Дарья Клюкина , Газпром-медиа
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