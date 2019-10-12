Названы свадебные гонорары российских звёзд

Журналисты назвали расценки российских звёзд, которые зарабатывают на роли тамады. Самой солидной суммой среди знаменитых ведущих свадеб может похвастаться певец Николай Басков

Он в начале октября был тамадой на свадьбе у победительницы телепроекта «Холостяк» Дарьи Клюкиной и топ-менеджера «Газпром-Медиа» Владимира Чопова. Получил за это 3 млн рублей, сообщает сайт KP.RU.

Ксения Собчак заявила, что больше неё «свадеб в этой стране провёл только Иван Ургант », однако и свои, и его гонорары раскрывать не стала.

Андрей Малахов ведёт лишь закрытые мероприятия. Его гонорар неизвестен, поскольку телеведущий всегда подписывает договор «о неразглашении».

Выпускница «Дома-2» Алёна Водонаева проведёт торжество за 800 тысяч рублей, а ведущую этого шоу Ольгу Бузову после неудач на личном фронте на свадьбы не зовут.

Издание отмечает, что за осенний сезон востребованные звёзды способны провести по пять — шесть торжеств.