Названы свадебные гонорары российских звёзд 

Журналисты назвали расценки российских звёзд, которые зарабатывают на роли тамады. Самой солидной суммой среди знаменитых ведущих свадеб может похвастаться певец Николай Басков.
Он в начале октября был тамадой на свадьбе у победительницы телепроекта «Холостяк» Дарьи Клюкиной и топ-менеджера «Газпром-Медиа» Владимира Чопова. Получил за это 3 млн рублей, сообщает сайт KP.RU.
Ксения Собчак заявила, что больше неё «свадеб в этой стране провёл только Иван Ургант», однако и свои, и его гонорары раскрывать не стала.
Телезвезда Лера Кудрявцева может провести свадьбу за €30 тысяч (2,144 млн рублей). Её партнёр по программе «Звёзды сошлись» Оскар Кучера сделает это за €15 тысяч (1,072 млн рублей). Примерно столько же за работу на свадьбе берёт Игорь Верник.
Андрей Малахов ведёт лишь закрытые мероприятия. Его гонорар неизвестен, поскольку телеведущий всегда подписывает договор «о неразглашении».
Выпускница «Дома-2» Алёна Водонаева проведёт торжество за 800 тысяч рублей, а ведущую этого шоу Ольгу Бузову после неудач на личном фронте на свадьбы не зовут.
Издание отмечает, что за осенний сезон востребованные звёзды способны провести по пять — шесть торжеств.
Ранее News.ru сообщал, что поклонники творчества певца Николая Баскова выразили недоумение после публикации артистом сообщения о больной раком Анастасии Заворотнюк. Они отметили, что «золотой голос» отечественной эстрады просто повторил кем-то заготовленный шаблон, к тому же ранее опубликованный Стасом Михайловым. Недоумение фанатов вызвал тот факт, что Басков не смог найти своих добрых слов для болеющей актрисы.