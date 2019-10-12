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Фадеев заявил, что чуть не оглох в гостинице 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фадеев заявил, что чуть не оглох в гостинице
Фото: Instagram
Максим Фадеев в инстаграмме пожаловался, что в минском отеле отеле его просьбам не уделили должного внимания.
Дело в том, что в гостинице должна была проводиться плановая пожарная тревога, о чем команда Фадева была предупреждена. Но Максим хотел договориться с организаторами, чтобы те не включали сирену — этот звук мог пагубно отразиться на его слухе.
Договориться не удалось, тогда Фадеев попросил, чтобы их хотя бы предупредили о включении сигнализации, дабы успеть надеть специальные беруши. Но и этого не было сделано.
«Происходящее грозило мне полной потерей слуха! Надеюсь, что таблетки позволят мне полностью восстановиться к завтрашнему концерту. Хотелось бы услышать комментарии руководства… Неужели настолько известный бренд считает подобное допустимым стандартом качества?», — написал возмущенный продюсер в инстаграме.
Подписчики не совсем поняли, почему звук сигнализации настолько опасен для Фадеева, и предположили, что это все же капризы.
«А если пожар случится? При чем здесь комфорт? Тогда спросите, почему никто не был готов и спас?»
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Шоу-бизнес , Максим Фадеев
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