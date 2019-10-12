Фадеев заявил, что чуть не оглох в гостинице

Максим Фадеев в инстаграмме пожаловался, что в минском отеле отеле его просьбам не уделили должного внимания.

Дело в том, что в гостинице должна была проводиться плановая пожарная тревога, о чем команда Фадева была предупреждена. Но Максим хотел договориться с организаторами, чтобы те не включали сирену — этот звук мог пагубно отразиться на его слухе.

Договориться не удалось, тогда Фадеев попросил, чтобы их хотя бы предупредили о включении сигнализации, дабы успеть надеть специальные беруши. Но и этого не было сделано.

«Происходящее грозило мне полной потерей слуха! Надеюсь, что таблетки позволят мне полностью восстановиться к завтрашнему концерту. Хотелось бы услышать комментарии руководства… Неужели настолько известный бренд считает подобное допустимым стандартом качества?», — написал возмущенный продюсер в инстаграме.

Подписчики не совсем поняли, почему звук сигнализации настолько опасен для Фадеева, и предположили, что это все же капризы.