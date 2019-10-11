Французского певца обвинили в сексуальном насилии

Об этом сообщает TVA Nouvelles.

Отмечается, что в прокуратуру поступила жалоба от сотрудницы одного из спа-салонов во французском городе Перпиньян. Девушка сообщила, что инцидент произошел в июле во время массажа. Сейчас Брюэль находится под следствием.

По словам адвоката исполнителя, ему ничего неизвестно ни о жалобе, ни о самом расследовании в отношении Брюэля.

Летом 2018 года сотрудница спа-салона на Корсике также обвинила артиста в домогательствах.