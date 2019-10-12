Бывшему другу Началовой «простили» 26 млн долга

Поставлена точка в долгом, сложном и неоднозначном судебном деле между родственниками Юлии Началовой и ее бывшим гражданским мужем.

Когда-то Александр Фролов дал Юлии большую сумму денег для записи альбома. Эти средства были, как утверждал хоккеист, даны не просто так, а в счет половины квартиры певицы в одном из столичных жилых комплексов.

Впоследствии Началова, считавшая, что экс-возлюбленный остался ей должен денег за жилье, продала данный долг ООО «Весенние инвестиции», чтобы эта организация занималась всем судебным процессом.

Тяжба тянулась несколько лет, продолжаясь уже после смерти исполнительницы, но в итоге «Весенние инвестиции» отказались от претензий и суд постановил «простить» Фролову 25 млн 824 тысячи рублей.

«Судья Елена Кузнецова приняла отказ и прекратила производство, что фактически поставило точку в этом громком деле», — приводит слова адвокатов Фролова «Комсомольская правда».

В итоге апартаменты покойной звезды делятся между Александром Фроловым — одна половина, вторая половина принадлежит дочери Юлии и ее близким родственникам.