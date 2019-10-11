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После родов: счастливая Мария Миронова вышла в свет 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
После родов: счастливая Миронова вышла в свет
Фото: РИА Новости
В 30 сентября артистка стала мамой во второй раз, сынишку назвали Федором. Женщина рожала в Греции, там же она и вышла в ресторан со своим супругом, не забыв нарядиться и накраситься. Выглядела при этом дочь Андрея Миронова очень счастливой.
«Господи, как же хорошо иногда выходить в мир, — сказала Мария в «сториз» снимая ночные Афины. — Это очень здорово, почувствовать осень в моем наилюбимейшем городе!»
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Вышла замуж за своего нынешнего супруга артистка, кстати, тоже в Греции. Ранее она рассказала, что её новым избранником стал директор по развитию русско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями, по имени Андрей. До свадьбы мужчина и женщина два года жили вместе. Напомним, это уже четвертый брак Мироновой. От первого мужа актриса родила сына Андрея (27-летний парень тоже пошел в актеры), и вот у нее появился второй наследник.
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Шоу-бизнес , Мария Миронова , Андрей Миронов , Греция
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