Близкие Заворотнюк: это за гранью добра и зла

Семья Анастасии Заворотнюк опровергла сообщения о том, что актриса находится предкоматозном состоянии и не реагирует на окружающую обстановку.

«Мы официально заявляем: нет, это неправда!», — написали родные актрисы в ее официальном аккаунте, опубликовав несколько скриншотов с заголовками в СМИ.

Близкие Анастасии Заворотнюк призвали уважать их право «переживать тяжелую ситуацию по-своему».

«Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут "инсайдеров", готовых продать фото болеющего человека», — написали они.

Ранее телеграм-канал Mash, а после них ряд изданий написали, что Заворотнюк впала в состояние сопора — глубокого угнетения сознания, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку.