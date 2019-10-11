Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Близкие Заворотнюк: это за гранью добра и зла 

Рамблер + ещё 3 33 минуты назад
Близкие Заворотнюк: это за гранью добра и зла
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Семья Анастасии Заворотнюк опровергла сообщения о том, что актриса находится предкоматозном состоянии и не реагирует на окружающую обстановку.
Онколог усомнился в «диагнозе» Заворотнюк
«Мы официально заявляем: нет, это неправда!», — написали родные актрисы в ее официальном аккаунте, опубликовав несколько скриншотов с заголовками в СМИ.
Близкие Анастасии Заворотнюк призвали уважать их право «переживать тяжелую ситуацию по-своему».
«Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут "инсайдеров", готовых продать фото болеющего человека», — написали они.
Ранее телеграм-канал Mash, а после них ряд изданий написали, что Заворотнюк впала в состояние сопора — глубокого угнетения сознания, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым
Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым
Бойцы «Азова» открыли огонь по ВСУ
Бойцы «Азова» открыли огонь по ВСУ682
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram23
«Люди кричали, чтобы им отдали этого урода»
«Люди кричали, чтобы им отдали этого урода»129
Брат Чубайса крикнул «Слава Украине!» и ушел из студии
Брат Чубайса крикнул «Слава Украине!» и ушел из студии278
Видео
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
02:52
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Происшествия
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
00:43
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
Происшествия
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Азия
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
05:18
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
Шоу-бизнес
Турция понесла потери в Сирии
01:30
Турция понесла потери в Сирии
Армия В мире
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
00:29
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
Происшествия
Китай представил боевую летающую тарелку
00:42
Китай представил боевую летающую тарелку
Оружие Армия
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
01:43
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение