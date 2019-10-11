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Экс-супруга Кержакова отправится искать счастья на ТВ 

Рамблер + ещё 4 2 часа назад
Экс-супруга Кержакова отправится искать счастья на ТВ
Фото: Instagram
Участницами нового сезона шоу «Холостяк» на ТНТ станет бывшие жены футболиста Александра Кержакова и экс-топ-менеджера «ЛУКойла». Об этом сообщило издание Super.
Героем нового «Холостяка» впервые станет представитель немедийной профессии — стоматолог Антон Криворотов.
Как выяснило издание, за сердце завидного жениха сразятся две скандально известные девушки: Милана Тюльпанова и Елизавета Адаменко.
Тюльпанова известна скандальным браком с футболистом Александром Кержаковым и судебным процессом по опеке над их общим сыном Артемием.
Елизавета Адаменко прославилась в 16 лет, когда вышла замуж за 55-летнего топ-менеджера «ЛУКойла» Валентина Иванова.
К слову, мужья обеих девушек обвиняли их в наркотической зависимости.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
Шоу-бизнес , Валентин Иванов , Александр Кержаков , Лукойл
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