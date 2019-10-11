Экс-супруга Кержакова отправится искать счастья на ТВ

Героем нового «Холостяка» впервые станет представитель немедийной профессии — стоматолог Антон Криворотов.

Как выяснило издание, за сердце завидного жениха сразятся две скандально известные девушки: Милана Тюльпанова и Елизавета Адаменко.

Тюльпанова известна скандальным браком с футболистом Александром Кержаковым и судебным процессом по опеке над их общим сыном Артемием.

Елизавета Адаменко прославилась в 16 лет, когда вышла замуж за 55-летнего топ-менеджера «ЛУКойла» Валентина Иванова

К слову, мужья обеих девушек обвиняли их в наркотической зависимости.