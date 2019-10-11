Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Какой романтичный юноша»: Шепелев показал фото десятилетней давности 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
«Романтичный юноша»: Шепелев показал давнее фото
Фото: РИА Новости
36-летний телеведущий Дмитрий Шепелев сделал репост в Instagram снимка фотографа Владимира Широкова. По словам звезды, это фото из его первой фотосессии в Москве.
«Какой романтичный юноша. Таким и остался», — прокомментировал Дмитрий старый кадр.
Напомним, Шепелев перебрался из Киева в Москву десять лет назад. Недавно он рассказал поклонникам, как именно это произошло. В 2009 году он разрывался между съемками в Белоруссии и Украине, как вдруг ему позвонили с неизвестного российского номера и сообщили, что уже через сутки у него назначена встреча с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом. Молодой ведущий не стал отказывать от предложения, и позже оно изменило его жизнь. За прошедшие десять лет с Шепелевым в Москве случилось много всего. Он сменил несколько передач, сошелся с певицей Жанной Фриске, у них родился сын Платон, а после артистка скончалась от тяжелой болезни. Дмитрий долго скандалил с ее родными, но в итоге смог оставить мальчика под своим крылом. При этом ведущий уверен, что самое интересное в его судьбе только начинается.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
Teleprogramma.pro: последние новости
Жена Стаса Михайлова поддержала дочь Анастасии Заворотнюк Жена Стаса Михайлова поддержала дочь Анастасии Заворотнюк В «Холостяке» будут участвовать бывшая жена Кержакова и известная модель В «Холостяке» будут участвовать бывшая жена Кержакова и известная модель Запевший Максим Виторган высмеял журналистов за «непрофессионализм» Запевший Максим Виторган высмеял журналистов за «непрофессионализм»
Комментарии1
Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Константин Эрнст , Владимир Широков , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Визовый произвол»: В МИД РФ обрушились на Эстонию
«Визовый произвол»: В МИД РФ обрушились на Эстонию41
Путин не получил обещанный подарок от Додона
Путин не получил обещанный подарок от Додона30
«Ничего против не имею»: неожиданное заявление Путина
«Ничего против не имею»: неожиданное заявление Путина552
Европа отреагировала на угрозы Турции
Европа отреагировала на угрозы Турции4
Джейн Фонду задержали на экологическом митинге
Джейн Фонду задержали на экологическом митинге1
Видео
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
00:30
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
Происшествия
Путин не получил обещанный подарок от Додона
02:26
Путин не получил обещанный подарок от Додона
Политика
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
02:52
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Происшествия
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
00:43
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
Происшествия
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Азия
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
03:26
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
В мире
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
00:20
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
Шоу-бизнес
Экс-депутат Рады заявил о шоке из-за поездки в Крым
01:58
Экс-депутат Рады заявил о шоке из-за поездки в Крым
Украина В мире
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
05:18
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение