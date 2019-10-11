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Рому Зверя осудили за гастрольные фото 

Рамблер 6 часов назад
Рому Зверя осудили за гастрольные фото
Фото: Instagram
Лидера группы «Звери» Романа Билыка раскритиковали за опубликованные в Instagram фотографии Ноябрьска.
«Сегодня Ноябрьск», — написал музыкант и прикрепил к публикации десять снимков из города.
На фотографиях Билык запечатлел бараки, болото, заброшенные дома и скульптуру комара из металлолома.
Подписчики музыканта сочли фотографии слишком мрачными. Некоторые заявили, что певец выставил Ноябрьск в неприглядном свете, хотя на самом деле город очень красивый. Другие назвали фото «очень удручающим зрелищем», от которого «депрессняк может развиться».
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Шоу-бизнес , Роман Билык
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