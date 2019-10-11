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«Не замечает людей»: Заворотнюк в состоянии сопора 

Рамблер + ещё 5 46 минут назад
Заворотнюк находится на грани комы
Фото: globallookpress.com
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в прекоматозном состоянии, на процедуры её перевозят с помощью специальных каталок, сообщает Mash.
Заворотнюк в настоящее время находится в состоянии сопора, то есть не узнаёт и не замечает людей, её сознание угнетено. По данным канала, актриса постоянно спит
Журналисты отмечают, что на необходимые процедуры артистку возят на специальной каталке. Специалисты центра, где Заворотнюк сейчас якобы находится на реабилитации, признают, что актриса — на грани комы, и делают всё возможное, чтобы она находилась в сознании.
«Рамблер» писал, что, по данным СМИ, Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга и была госпитализирована в связи с ухудшением состояния. Однако позднее у актрисы развился частичный паралич, и она была переведена в реабилитационный центр. При этом представители звезды сериала «Моя прекрасная няня» отказываются комментировать информацию о ее болезни и лечении.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
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