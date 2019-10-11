Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший муж Собчак предложил сравнить его мозг с такси 

Teleprogramma.pro + ещё 1 4 часа назад
Виторган удивил подписчиков философским постом
Фото: РИА Новости
Максим Виторган продолжает активно вести свой микроблог и радовать подписчиков иногда забавными, а иногда философскими постами. Так, на этот раз актер разместил на своей странице фото самого себя, накрытого одеялом и с деревянной рамкой в руках.
«Давайте притворимся, что мой мозг такси и, вдруг в нем едете вы», — написал Виторган рядом со снимком.
Эта фраза — цитата из стихотворения американского классика Ричарда Бротигана.
Именно эту цитату в качестве эпиграфа использовал норвежский писатель Эрленд Лу в своей книге «Тихие дни в Перемешках». Напомним, на сборе труппы худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников рассказывал, что в этом сезоне на малой сцене театра будет идти спектакль как раз по этой книге. Постановщиком выступил Алексей Золотовицкий.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
Teleprogramma.pro: последние новости
На странице Заворотнюк в Instagram появилась новая запись На странице Заворотнюк в Instagram появилась новая запись В «Холостяке» будут участвовать бывшая жена Кержакова и известная модель В «Холостяке» будут участвовать бывшая жена Кержакова и известная модель Третья жена Кучеры полтора года скрывала от него рождение их сына Третья жена Кучеры полтора года скрывала от него рождение их сына
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Эрленд Лу , Кирилл Серебренников , Алексей Золотовицкий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Визовый произвол»: В МИД РФ обрушились на Эстонию
«Визовый произвол»: В МИД РФ обрушились на Эстонию41
Путин не получил обещанный подарок от Додона
Путин не получил обещанный подарок от Додона30
«Ничего против не имею»: неожиданное заявление Путина
«Ничего против не имею»: неожиданное заявление Путина552
Европа отреагировала на угрозы Турции
Европа отреагировала на угрозы Турции4
Джейн Фонду задержали на экологическом митинге
Джейн Фонду задержали на экологическом митинге
Видео
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
00:30
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
Происшествия
Путин не получил обещанный подарок от Додона
02:26
Путин не получил обещанный подарок от Додона
Политика
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
02:52
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Происшествия
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
00:43
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
Происшествия
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Азия
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
03:26
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
В мире
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
00:20
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
Шоу-бизнес
Экс-депутат Рады заявил о шоке из-за поездки в Крым
01:58
Экс-депутат Рады заявил о шоке из-за поездки в Крым
Украина В мире
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
05:18
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение