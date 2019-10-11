Поставлена точка в спорах о наследстве Началовой

Кому достались имущество и долги Началовой

Наследниками Юлии Началовой стали родители певицы, а также ее дочь Вера, чьи интересы до совершеннолетия представляет отец, футболист Евгений Алдонин . Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, наследники певицы стали известны на заседании суда по иску ООО «Весенние инвестиции» к хоккеисту Александру Фролову . Началова состояла с Фроловым в незарегистрированном браке в 2011-2016 годах. В это время они жили в четырёхкомнатной московской квартире. Квартира досталась певице от бывшего мужа — Алдонина.

Как писал «МК», Фролов передал Началовой 20 миллионов рублей, чтобы выкупить долю в квартире. Получение денег она подтвердила распиской. Через два года после этого певица заявила, что была в замешательстве, заключая сделку, и решила оспорить ее в суде.

Однако за месяц до смерти она отозвала иск, и в дело включилось нижегородское ООО «Весенние инвестиции», подавшее иск о взыскании с Фролова и Началовой более 25 миллионов рублей. Представители спортсмена утверждали, что певицу сделали ответчиком «для отвода глаз».

По данным «МК», Никулинский районный суд 11 октября принял заявление от ООО «Весенние инвестиции» об отказе от исковых требований к Фролову. В тот же день хоккеист отозвал встречный иск. Судья определила прекратить судопроизводство и уточнила, что ни одна из сторон не имеет юридического права снова обращаться в суд с тем же вопросом.

Как сообщал «Рамблер», Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года, ей было 38 лет.

Последние дни жизни певица провела в больнице в состоянии искусственной комы. Ее госпитализировали из-за резко выросшего уровня сахара в крови и обострившейся подагры.