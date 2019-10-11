Экс-супруга не дает Епифанцеву общаться с детьми

По словам актрисы, Епифанцев снимает комнату на территории завода, где нет благоприятных условий и где ночуют друзья артиста.

"У них там тусовки и веселье, он выкладывает фото и видео своих угарных вечеринок в инстаграм, ложится спать утром и просыпается к ночи. При таком режиме с детьми совпадений нет", — констатировала Веденская.

Сейчас сыновьям Епифанцева и Веденской Гордею и Орфею 14 и 11 лет. Дети, по словам Веденской, избегают общения с отцом сами.