Экс-супруга не дает Епифанцеву общаться с детьми 

Экс-супруга актера Владимира Епифанцева Анастасия Веденская в беседе с изданием WomanHit рассказала, почему не дает бывшему мужу общаться с детьми.
По словам актрисы, Епифанцев снимает комнату на территории завода, где нет благоприятных условий и где ночуют друзья артиста.
"У них там тусовки и веселье, он выкладывает фото и видео своих угарных вечеринок в инстаграм, ложится спать утром и просыпается к ночи. При таком режиме с детьми совпадений нет", — констатировала Веденская.
Сейчас сыновьям Епифанцева и Веденской Гордею и Орфею 14 и 11 лет. Дети, по словам Веденской, избегают общения с отцом сами.
"Недавно мы смотрели фильм, там был главный герой — отец семейства. Орфей заплакал и сказал: "А у нас папа тоже был очень хорошим раньше". В эти моменты мне становится физически больно за детей", — сказала актриса.