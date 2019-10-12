Барановская перепугалась из-за сына

Старший сын телеведушей перепугал маму. 13-летний Артем сломал руку, причем крайне неудачно — у него двойной перелом со смещением. При каких обстоятельствах мальчик получил травму Юлия не рассказала, но пожаловалась поклонникам на случившуюся неприятность.

«Так вот хорошо начинался день прекрасный… А закончился он в больнице", приводит слова Барановской «Комсомольская правда».

Артему наложили гипс, зафиксировали руку, и мама увезла его домой.

«Всем спасибо, берегите себя», — поблагодарила Юлия переживавших за нее с сыном подписчиков.

Случившаяся беда нарушила планы звездного семейства. Юля с детьми собирались пойти на футбольный матч Россия — Шотландия за выход в Евро-2020. Маме и старшим детям пришлось смотреть матч по телевизору уже из дома, лишь младший сын Арсений смог побывать на стадионе — его взяла с собой подруга Барановской Инна Жиркова