Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Барановская перепугалась из-за сына 

Рамблер + ещё 5 3 часа назад
Барановская перепугалась из-за сына
Фото: Рамблер
Старший сын телеведушей перепугал маму. 13-летний Артем сломал руку, причем крайне неудачно — у него двойной перелом со смещением. При каких обстоятельствах мальчик получил травму Юлия не рассказала, но пожаловалась поклонникам на случившуюся неприятность.
«Так вот хорошо начинался день прекрасный… А закончился он в больнице", приводит слова Барановской «Комсомольская правда».
Артему наложили гипс, зафиксировали руку, и мама увезла его домой.
«Всем спасибо, берегите себя», — поблагодарила Юлия переживавших за нее с сыном подписчиков.
Случившаяся беда нарушила планы звездного семейства. Юля с детьми собирались пойти на футбольный матч Россия — Шотландия за выход в Евро-2020. Маме и старшим детям пришлось смотреть матч по телевизору уже из дома, лишь младший сын Арсений смог побывать на стадионе — его взяла с собой подруга Барановской Инна Жиркова.
Как писал «Рамблер», Юлия Барановская родила от Андрея Аршавина троих детей — Артема, Яну и Арсения. Все они живут с матерью.
Молодая пресс-секретарь Зеленского снова оскандалилась
Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Аршавин , Юлия Барановская , Инна Жиркова , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийцу девочки тайно вывезли из Саратова
Убийцу девочки тайно вывезли из Саратова131
В «Артеке» умер ребенок
В «Артеке» умер ребенок10
Путин назвал условие вывода войск из Сирии
Путин назвал условие вывода войск из Сирии39
Названо число погибших россиян в Ан-72
Названо число погибших россиян в Ан-72220
Подросток скончался после укола медиков
Подросток скончался после укола медиков2
Видео
Названо число погибших россиян в Ан-72
00:43
Названо число погибших россиян в Ан-72
Происшествия Катастрофы
В «Артеке» умер ребенок
00:27
В «Артеке» умер ребенок
Происшествия
Стало известно о новой жертве бойни в Керчи
04:41
Стало известно о новой жертве бойни в Керчи
Происшествия
Астрономы показали видео со вспышкой чёрной дыры
00:37
Астрономы показали видео со вспышкой чёрной дыры
Наука и техника Наука
«Касается всех»: Путин попросил иностранцев на выход из Сирии
04:04
«Касается всех»: Путин попросил иностранцев на выход из Сирии
Политика
Убийцу девочки тайно вывезли из Саратова
00:43
Убийцу девочки тайно вывезли из Саратова
Происшествия
Додон выполнил данное Путину обещание
02:26
Додон выполнил данное Путину обещание
Политика
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
00:30
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
Происшествия
Звезду «Дома-2» избили на празднике
00:38
Звезду «Дома-2» избили на празднике
Шоу-бизнес
Мать убитой девочки обратилась к властям Саратова
00:43
Мать убитой девочки обратилась к властям Саратова
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение