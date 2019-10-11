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Ургант высмеял лозунг «Кто пойдет на Крида — тот петух» 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Ургант высмеял лозунг «Кто пойдет на Крида — тот петух»
Фото: РИА Новости
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал намерение тюменских общественников добиться отмены концерта певца Егора Крида. В эфире своего шоу «Вечерний Ургант» он рассказал зрителям о публикации на сайте «Тюменский родительский комитет» под названием «Кто пойдет на Крида — тот петух».
Ведущий выразил недоумение по поводу подобного заголовка.
«Почему, если я хочу пойти на концерт Крида, я являюсь домашней птицей?» — задался вопросом он.
Кроме того, он предложил альтернативную версию лозунга в заголовке публикации и поинтересовался, что будет, если повесить его на птицефабрике.
«Если ты не топчешь кур, то ты Егор Крид. Не, не работает», — заключил Ургант.
Ведущий также заявил, что большинство посетителей сайта родительского комитета — безработные бездетные мужчины.
Ургант отметил, что странные вещи начали твориться в Тюмени после ухода с поста губернатора Тюменской области Сергея Собянина, который в настоящее время является мэром Москвы.
«Я хочу сказать только одно: как же поплохела Тюмень без Собянина», — заявил он.
Концерт Крида в Тюмени должен пройти 19 ноября. Ранее певец уже сталкивался с тем, что его концерты требовали отменить. В сентябре 2018 года Криду пригрозили расправой в том случае, если он проведет концерт в Махачкале. Исполнитель был вынужден отменить выступление.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Другое , Крид , Иван Ургант , Сергей Собянин
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