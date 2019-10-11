От Кучеры полтора года скрывали рождение сына

По словам телеведущего и актера Оскара Кучеры, он не был верен своей второй жене и встречался с другой женщиной, которая родила ему сына, однако решила скрыть это, чтобы не разрушать семью. Об этом актер рассказал в ходе программы «Судьба человека».

По словам Кучеры, со своей второй женой они очень много ругались.

«Свадьба не стала закрепителем наших отношений и рождение сына, к сожалению, тоже не стало закрепителем наших отношений», — пояснил Кучера.

Он рассказал, что познакомился и влюбился в свою будущую третью жену Юлию, когда сам еще состоял во втором браке.

«Юля знала, что я женат и когда забеременела, то решила ребенка оставить. Она не сказала мне, чтобы не рушить мою семью», — заявил актер.

При этом Оскар Кучера отметил, что в этот промежуток вторая жена родила ему сына, которого также назвали Александром.

«Юля мне позвонила только когда узнала, что я развелся со второй женой. Мы встретились. Я сначала и поверил и не поверил, что это мой сын. (…) Мы поехали по магазинам и с малышом. Мы пошли, он идет и взял меня за руку. Юля сказала: «Ни фига себе. Он никогда никому руку не дает», — рассказал Кучера.

Ранее «Рамблер» писал, что Оскар Кучера рассказал о семейном бюджете. Он отметил, что ему не придет в голову спрашивать, как часто жена ходит на маникюр или откуда у нее новая юбка, но и она никогда не совершит крупную покупку без его ведома.