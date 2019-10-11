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«Слез не осталось»: вдова Хворостовского о жизни без него 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
«Слез не осталось»: вдова Хворостовского о жизни без него
Фото: Стоп-кадр телешоу
Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс рассказала «Комсомольской правде», что смыслом жизни для нее после смерти мужа от рака стали их дети.
По словам Флоранс Хворостовской, у нее «уже не осталось слез» и теперь ее жизнь — это воспитание Максима и Нины.
«Дом, дети, их воспитание. Занимаюсь спортом. Хожу в спортзал, чтобы держать себя в форме. У меня две собаки, я гуляю с ними. Первая — породы помски, по кличке Коко. Мы взяли ее сразу после того, как ушел Дима. Решили, что так будет лучше. (…) А другая -
маленькая черная собачка Кики — появилась у нас в день рождения Нины, 8 июля», — рассказала она.
Хворостовская также отметила, что дружит с детьми мужа от первого брака и считает их близкими людьми.
«Вообще я тронута, как в России относятся к памяти Димы. В Красноярск мы летели на самолете «Дмитрий Хворостовский». Приземлились в аэропорту под названием «Дмитрий Хворостовский». В Красноярске его имя носят театр оперы и балета и набережная», — подчеркнула Флоранс Хворостовская, отметив, что задумалась над написанием книги о муже.
Как сообщал «Рамблер», Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в лондонском хосписе. Певец в течение двух с половиной лет боролся с раком мозга.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Хворостовский , Комсомольская правда
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