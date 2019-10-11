Стаса Михайлова наказали за поддержку Заворотнюк

Певец в своем «сторис» в Instagram отметил неравнодушие поклонников актрисы, призвав их не расстраиваться.

«В который раз убеждаюсь, что наши люди самые настоящие! И настолько отзывчивые, что из-за вашей активности и желания поддержать, к сожалению, Instagram решил заблокировать аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк, посчитав, что такая активность — накрученная…», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

По словам Михайлова, страницу пытаются восстановить. Певец также поблагодарил поклонников за «добрые и открытые сердца».

По данным на 11.30 мск 11 октября, страница — @podderzhka_azavorotnyuk недоступна.

«Рамблер» писал, что, по данным СМИ, Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга и была госпитализирована в связи с ухудшением состояния. Однако позднее у актрисы развился частичный паралич, и она была переведена в реабилитационный центр. При этом представители звезды сериала «Моя прекрасная няня» отказываются комментировать информацию о ее болезни и лечении.