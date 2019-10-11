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Стаса Михайлова наказали за поддержку Заворотнюк 

Рамблер 25 минут назад
Российский певец Стас Михайлов заявил, что созданный в Instagram фанатами аккаунт в в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк оказался заблокирован из-за слишком большой активности пользователей.
Певец в своем «сторис» в Instagram отметил неравнодушие поклонников актрисы, призвав их не расстраиваться.
«В который раз убеждаюсь, что наши люди самые настоящие! И настолько отзывчивые, что из-за вашей активности и желания поддержать, к сожалению, Instagram решил заблокировать аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк, посчитав, что такая активность — накрученная…», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).
По словам Михайлова, страницу пытаются восстановить. Певец также поблагодарил поклонников за «добрые и открытые сердца».
По данным на 11.30 мск 11 октября, страница — @podderzhka_azavorotnyuk недоступна.
«Рамблер» писал, что, по данным СМИ, Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга и была госпитализирована в связи с ухудшением состояния. Однако позднее у актрисы развился частичный паралич, и она была переведена в реабилитационный центр. При этом представители звезды сериала «Моя прекрасная няня» отказываются комментировать информацию о ее болезни и лечении.
Комментарии3
Шоу-бизнес , Видео , Стас Михайлов , Анастасия Заворотнюк
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