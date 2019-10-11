Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Распутина вспомнила об извинениях Зеленского 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Распутина вспомнила об извинениях Зеленского
Фото: Стоп-кадр из видео
Певица Маша Распутина рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский извинялся перед ней за скандал на съемках шоу «95 квартал» и посоветовала ему оправдать доверие украинцев. Об этом сообщает «Собеседник».
По словам певицы, скандал на съемках шоу «95 квартал» произошел в 2010 году в Киеве, где прямо на сцене предложили сделать для нее бюстгальтер из пластиковых бутылок.
«Мне нужно было развернуться и уйти. Но по договору я обязана была спеть две песни. Я подумала, что пою не для этих недостойных юмористов, а для публики, которая сидит в зале», — отметила Распутина.
Она также рассказала, что спустя год Зеленский подошел к ней в кафе и извинился за инцидент.
«Подошел, культурно извинился, объяснил, что произошло недоразумение. "Прошу прощения, если я чем-то вас обидел, Мария", сказал он. Его поступок мне очень понравился. Конечно, он в то время еще не знал, что будет президентом. Но если на этой должности он будет также себя вести, как в случае со мной, то это принесет много пользы для Украины, которую я всегда любила», — считает певица.
Она также отметила, что при встрече попросила бы Зеленского оправдать доверие жителей Украины.
«Поздравила бы и сказала: «Господин президент, на вас украинский народ возложил такую огромную миссию. Вы должны оправдать ее, чтобы не было потом мучительно больно за бесцельно прожитые годы!» — пояснила Маша Распутина.
«Рамблер» писал, что 10 октября в ходе большой пресс-конференции Зеленский рассказал, что почти утратил все связи с российскими артистами. Среди тех, с кем он общался, украинский лидер назвал музыканта Андрея Макаревича и резидентов Comedy Club.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Макаревич , Владимир Зеленский , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Визовый произвол»: В МИД РФ обрушились на Эстонию
«Визовый произвол»: В МИД РФ обрушились на Эстонию41
Путин не получил обещанный подарок от Додона
Путин не получил обещанный подарок от Додона30
«Ничего против не имею»: неожиданное заявление Путина
«Ничего против не имею»: неожиданное заявление Путина552
Европа отреагировала на угрозы Турции
Европа отреагировала на угрозы Турции4
Джейн Фонду задержали на экологическом митинге
Джейн Фонду задержали на экологическом митинге
Видео
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
00:30
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
Происшествия
Путин не получил обещанный подарок от Додона
02:26
Путин не получил обещанный подарок от Додона
Политика
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
02:52
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Происшествия
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
00:43
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
Происшествия
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Азия
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
03:26
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
В мире
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
00:20
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
Шоу-бизнес
Экс-депутат Рады заявил о шоке из-за поездки в Крым
01:58
Экс-депутат Рады заявил о шоке из-за поездки в Крым
Украина В мире
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
05:18
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение