Распутина вспомнила об извинениях Зеленского

Певица Маша Распутина рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский извинялся перед ней за скандал на съемках шоу «95 квартал» и посоветовала ему оправдать доверие украинцев. Об этом сообщает «Собеседник».

По словам певицы, скандал на съемках шоу «95 квартал» произошел в 2010 году в Киеве , где прямо на сцене предложили сделать для нее бюстгальтер из пластиковых бутылок.

«Мне нужно было развернуться и уйти. Но по договору я обязана была спеть две песни. Я подумала, что пою не для этих недостойных юмористов, а для публики, которая сидит в зале», — отметила Распутина.

Она также рассказала, что спустя год Зеленский подошел к ней в кафе и извинился за инцидент.

«Подошел, культурно извинился, объяснил, что произошло недоразумение. "Прошу прощения, если я чем-то вас обидел, Мария", сказал он. Его поступок мне очень понравился. Конечно, он в то время еще не знал, что будет президентом. Но если на этой должности он будет также себя вести, как в случае со мной, то это принесет много пользы для Украины, которую я всегда любила», — считает певица.

Она также отметила, что при встрече попросила бы Зеленского оправдать доверие жителей Украины.

«Поздравила бы и сказала: «Господин президент, на вас украинский народ возложил такую огромную миссию. Вы должны оправдать ее, чтобы не было потом мучительно больно за бесцельно прожитые годы!» — пояснила Маша Распутина.