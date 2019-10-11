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Плавки Галкина смутили пользователей Сети 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Плавки Галкина смутили пользователей Сети
Фото: РИА Новости
Телеведущий и юморист Максим Галкин в своем Instagram выложил видео со своего отдыха на море. Запись вызвала большой интерес у поклонников, обсудивших внешний вид Галкина.
На видеозаписи юморист ныряет с борта катера и плавает в море. За сутки видео набрало около миллиона просмотров.
«Эх, где ты, лето?» — подписал видео Максим Галкин, расставив хештеги — #лето #отпуск #всёприснилось (здесь и далее орфография и пунктуация авторов соханены).
В комментариях пользователи соцсети отметили отличную фигуру телеведущего, однако раскритиковали его плавки.
«На повестке дня обтягивающие плавки Максима», — иронично прокомментировала maggiolya.
«Плавки маловаты», — уверена nuriia4620.
«Никогда не понимала мужчин в таких "женских" трусах, ну есть же боксеры-трусы, очень хорошо и фигуру подчеркивают и смотрятся мужественно, а это какое недоразумение. Но как говорится на вкус и цвет…», — рассудила marina_urazaeva.
Комментаторы также поспорили, где именно снято видео, назвав среди возможных мест отдыха Галкина Турцию, Груцию и Италию.
«Рамблер» писал, что этим летом певица Алла Пугачева с мужем Максмом Галкиным и детьми оказались в центре скандала из-за поездки в Юрмалу. Осуждение в соцсетях вызвала видеозапись, на которой певица подъехала прямо к поезду на автомобиле. В компании РЖД пояснили, что машина доставила Пугачёву к вагону, стоявшему на технической платформе, а также подчеркнули, что с руководством вокзала была проведена беседа.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева , РЖД
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