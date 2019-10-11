Плавки Галкина смутили пользователей Сети

Телеведущий и юморист Максим Галкин в своем Instagram выложил видео со своего отдыха на море. Запись вызвала большой интерес у поклонников, обсудивших внешний вид Галкина.

На видеозаписи юморист ныряет с борта катера и плавает в море. За сутки видео набрало около миллиона просмотров.

«Эх, где ты, лето?» — подписал видео Максим Галкин, расставив хештеги — #лето #отпуск #всёприснилось (здесь и далее орфография и пунктуация авторов соханены).

В комментариях пользователи соцсети отметили отличную фигуру телеведущего, однако раскритиковали его плавки.

«На повестке дня обтягивающие плавки Максима», — иронично прокомментировала maggiolya.

«Плавки маловаты», — уверена nuriia4620.

«Никогда не понимала мужчин в таких "женских" трусах, ну есть же боксеры-трусы, очень хорошо и фигуру подчеркивают и смотрятся мужественно, а это какое недоразумение. Но как говорится на вкус и цвет…», — рассудила marina_urazaeva.

Комментаторы также поспорили, где именно снято видео, назвав среди возможных мест отдыха Галкина Турцию, Груцию и Италию.