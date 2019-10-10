Волочкова нашла спасение от осенней депрессии 

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала подписчикам в Instagram интерьер своей гостиной.
Волочкова опубликовала фотографию, на которой она сидит на диване в гостиной своего дома. Помещение оформлено в классическом стиле в светлых тонах. Комнату украшают фрески, лепнина, золотые элементы декора и ковры. Посередине гостиной расположился фальш камин с большими свечами и белый рояль — подарок на новоселье от Николая Баскова. На заднем фоне виднеются массивные колонны и лестница с коваными перилами.
«В эти дождливые дни спасением является Красота и уют Дома и, конечно, светлые эмоции», — подписала фото Волочкова.