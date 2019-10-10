Михайлов призвал подписчиков молиться за Заворотнюк

Стас Михайлов призвал подписчиков молиться за здоровье Заворотнюк

Российский эстрадный певец Стас Михайлов призвал общественность перестать спекулировать на имени актрисы Анастасии Заворотнюк , тема здоровья которой стала объектом для сплетен.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Заворотнюк в тяжелом состоянии. Ее представитель Стас Христов в разговоре с РИА Новости сообщил, что сама артистка называет эти сведения "бредом".

"В настоящее время Анастасия Заворотнюк, ее жизнь и здоровье стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передергивания фактов и спекуляции на имени артистки… Остановитесь, люди! Просто помолитесь за здоровье Насти!" — написал Михайлов в Instagram. View this post on Instagram A post shared by Стас Михайлов (@stas_mihailoff) on Oct 10, 2019 at 4:10am PDT

В комментариях к посту дочь актрисы Анна поблагодарила Михайлова за оказанную поддержку.