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23-летняя Анастасия Решетова похвасталась семейным статусом: «За мужем» 

Passion.ru 8 часов назад
«За мужем»: Решетова похвасталась семейным статусом
Фото: ТАСС
Анастасия Решетова ответила на прямой вопрос подписчиков.
«За мужем», — написала модель.
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В ответ на вопрос, почему она не меняет фамилию в соцсетях, Анастасия сослалась на технические сложности.
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Шоу-бизнес , Интернет , Анастасия Решетова
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