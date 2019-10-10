«За мужем»: Решетова похвасталась семейным статусом

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23-летняя Анастасия Решетова похвасталась семейным статусом: «За мужем»
Passion.ru
8 часов назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
2
Анастасия Решетова
ответила на прямой вопрос подписчиков.
«За мужем», — написала модель.
Инстаграм
В ответ на вопрос, почему она не меняет фамилию в соцсетях, Анастасия сослалась на технические сложности.
Инстаграм
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