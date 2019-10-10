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«Не дали лечиться»: Жигунов о поспешной выписке Заворотнюк 

Рамблер 8 часов назад
«Не дали лечиться»: Жигунов о поспешной выписке Заворотнюк
Фото: ТАСС
В клинике актриса Анастасия Заворотнюк лежала под вымышленным именем, чтобы сохранить врачебную тайну, однако журналисты «просто не дали ей нормально лечиться». Об этом со ссылкой на бывшего возлюбленного Анастасии Заворотнюк, актера Сергея Жигунова, сообщает «Кокшетау Азия».
«Анастасия в больнице лежала под вымышленным именем, в ее карте стояла другая дата рождения, так как пресса просто не давала покоя. Это было сделано для того, чтобы сохранить врачебную тайну, но немного не получилось. Нашлись те, кто узнал, и начали рассказывать разные байки. (…) Ей просто не дали нормально лечиться», — заявил Сергей Жигунов.
Он отметил, что еще одной причиной того, что Заворотнюк решила выписаться из клиники, стала «правда» от врачей.
«Думаю, врачи неправильно поступили, сказав ей правду о том, сколько ей осталось. Это как приговор, он надломит любого человека, а тем более женщину. Психологически это надломило Анастасию, вот и приняла она решение о выписке», — считает актер.
По мнению Жигунова, звезду сериала «Моя прекрасная няня» «никто никуда не отправлял».
«Анастасия сама приняла это решение», — уверен он.
Официальных комментариев о состоянии Заворотнюк нет. Ранее директор артистки Стас Христов опроверг слухи о ее смерти и от имени семьи звезды попросил прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.
«Рамблер» писал, что Анастасия Заворотнюк, согласно сообщениям в СМИ, борется с раком мозга и была госпитализирована в связи с ухудшением состояния. Однако позднее стало известно, что актриса выписана из клиники и переведена в реабилитационный центр.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Жигунов , Анастасия Заворотнюк
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