Епифанцев «забыл» про детей 

Бывшая жена Владимира Епифанцева Анастасия Веденская рассказала, почему не разрешает сыновьям Гордею и Орфею видеться с отцом.
В интервью журналу «Атмосфера» Веденская заявила, что никогда не препятствовала встречам Епифанцева с сыновьями, однако в последнее время дети не вписываются в систему координат актера.
«К нам он не приезжает и возмущается, что я не даю ему детей. Что, конечно же, неправда. Просто он снимает комнату на территории завода, где, на мой взгляд, далеко не самые лучшие условия и в которой ночует куча его друзей. У них там тусовки и веселье, он выкладывает фото и видео своих угарных вечеринок в Инстаграм, ложится спать утром и просыпается к ночи. При таком режиме с детьми совпадений нет», — заявила Веденская.
По ее словам, дети уже не идут на контакт с отцом. Младший сын, 11-летний Орфей даже заблокировал его в телефоне после того, как Епифанцев не поздравил его с днем рождения. Она отметила, что у старшего, 14-летнего Гордея, отношения с отцом еще сложнее.
«Володя расставил приоритеты таким образом, что дети в эту систему не вписываются, и, конечно же, они это прекрасно видят. Недавно мы смотрели фильм, там был главный герой — отец семейства. Орфей заплакал и сказал: «А у нас папа тоже был очень хорошим раньше». В эти моменты мне становится физически больно за детей», — призналась актриса.