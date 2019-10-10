Епифанцев «забыл» про детей

В интервью журналу «Атмосфера» Веденская заявила , что никогда не препятствовала встречам Епифанцева с сыновьями, однако в последнее время дети не вписываются в систему координат актера.

«К нам он не приезжает и возмущается, что я не даю ему детей. Что, конечно же, неправда. Просто он снимает комнату на территории завода, где, на мой взгляд, далеко не самые лучшие условия и в которой ночует куча его друзей. У них там тусовки и веселье, он выкладывает фото и видео своих угарных вечеринок в Инстаграм, ложится спать утром и просыпается к ночи. При таком режиме с детьми совпадений нет», — заявила Веденская.

По ее словам, дети уже не идут на контакт с отцом. Младший сын, 11-летний Орфей даже заблокировал его в телефоне после того, как Епифанцев не поздравил его с днем рождения. Она отметила, что у старшего, 14-летнего Гордея, отношения с отцом еще сложнее.