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Анджелина Джоли без фотошопа выглядит намного хуже 

СОК.медиа 13 часов назад
«Сильно постарела»: СМИ показали фото Джоли без фотошопа
Фото: РИА Новости
Последнее время Анджелина Джоли стала очень часто появляться на публике, презентуя новую картину «Малефисента: Владычица тьмы». Каждое ее появление просто захватывает дух. Актриса всегда надевает роскошные наряды, которые превосходно смотрятся на ее подтянутой фигуре. На лице Анджелины всегда сияет улыбка. Кажется, что она уже вернулась к нормальной жизни после тяжелого развода и проблем со здоровьем.
Оказалось, если присмотреться к актрисе ближе, она выглядит не так и привлекательно. Анджелина даже с макияжем от профессиональных визажистов выглядит намного старше 44 лет. Фотографом удалось снять актрису крупным планом.
www.wday.ru
Глубокие морщины на ее лице сложно скрыть под слоем тонального крема. Глаза актрисы выглядят запавшими, а контур ее губ заметно поплыл.
Без специальных эффектов фотошопа и других редакторов Анджелина выглядит намного хуже, чем на обложках журналов. Некоторые поклонники даже сравнили актрису с Мишель Пфайфер, заявив, что они выглядят как одногодки. Разница в возрасте между знаменитостями составляет 17 лет.
Похоже, что постоянные стрессы и резкое похудение сыграли свою роль. Голливудская звезда уже не та красотка, которой она была в 18 лет.
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Шоу-бизнес , Анджелина Джоли
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