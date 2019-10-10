Онколог усомнился в «диагнозе» Заворотнюк

Рак мозга — это не диагноз, а собирательное понятие. Об этом рассказал врач-онколог, доктор медицинских наук Андрей Соколов , комментируя сообщения СМИ о диагнозе актрисы Анастасии Заворотнюк

По словам Соколова, прежде чем ставить диагноз и назначать лечение, необходимо собрать информацию о пациенте, узнать, первична или вторична опухоль, где она располагается, сколько пациенту лет, есть ли у него какие-то хронические заболевания и многое другое.

Специалист отметил, что без этой информации невозможно сказать, какая терапия поможет Заворотнюк, но подчеркнул, что за жизнь человека надо бороться всегда.

«Я считаю, что, если у человека есть хоть какая-то перспектива побыть в человеческом состоянии даже совсем немного — день, два или три, значит, за этот статус человеческий нужно бороться», — сказал Соколов в комментарии «Звезде».