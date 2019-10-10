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Онколог усомнился в «диагнозе» Заворотнюк 

Рамблер 7 минут назад
Онколог усомнился в «диагнозе» Заворотнюк
Фото: Instagram
Рак мозга — это не диагноз, а собирательное понятие. Об этом рассказал врач-онколог, доктор медицинских наук Андрей Соколов, комментируя сообщения СМИ о диагнозе актрисы Анастасии Заворотнюк.
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По словам Соколова, прежде чем ставить диагноз и назначать лечение, необходимо собрать информацию о пациенте, узнать, первична или вторична опухоль, где она располагается, сколько пациенту лет, есть ли у него какие-то хронические заболевания и многое другое.
Специалист отметил, что без этой информации невозможно сказать, какая терапия поможет Заворотнюк, но подчеркнул, что за жизнь человека надо бороться всегда.
«Я считаю, что, если у человека есть хоть какая-то перспектива побыть в человеческом состоянии даже совсем немного — день, два или три, значит, за этот статус человеческий нужно бороться», — сказал Соколов в комментарии «Звезде».
По информации СМИ, у 48-летней Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому — опухоль мозга, от которой несколько лет назад умерла певица Жанна Фриске.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Стас Михайлов , Анастасия Заворотнюк , Андрей Соколов , Жанна Фриске
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