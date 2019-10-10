Бывшая жена Епифанцева рассказала, с кем он ей изменял

Владимир Епифанцев познакомился со своей второй женой Анастасией еще в годы ее студенчества. Они счастливо прожили вместе несколько лет, за это время у пары родились двое детей. Однако в 2015 году Владимир и Настя расстались, а в 2018 оформили официальный развод.

Как рассказала Анастасия в интервью порталу womanhit.ru, виной разрыва стала связь Епифанцева с ее подругой. Тогда Владимир завел роман с актрисой Анной Цукановой-­Котт. По словам Веденской, Анна часто приходила к паре в гости, помогала Епифанцеву в работе.

«Она стала носить такие же, как и я, широкие штаны, красить губы красной помадой. Если что-­то шло не по ее сценарию и я отказывалась ехать на ее праздники и мероприятия, Аня обвиняла меня в черствости и начинала плакать, а ее мама приходила ко мне домой и, заваривая мой чай на моей кухне в моем чайнике, утешала ее, поила валерьянкой и зачем-­то цитировала мне Коран», — рассказала Веденская.

Актриса добавила, что однажды муж перепутал адресатов и отправил ей самой сообщение с предупреждением не приходить. В другой раз актер якобы улетел на съемки, а на деле вернулся в город и провел «съемочные дни» с любовницей. Когда все опасения Анастасии подтвердились, она попросила няню собрать все вещи супруга и выставить их за дверь.