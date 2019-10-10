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Гарик Харламов отказался от еды из-за лишнего веса 

Teleprogramma.pro 11 часов назад
Харламов пожаловался на лишний вес
Фото: Инстаграм
Комик Гарик Харламов пожаловался на лишний вес и начал отказываться от еды. Ведущий Comedy Club рассказал, что ему надоел стремительно растущий живот и большие щеки, поэтому он принял волевое решение сесть на диету. В первую очередь юморист решил скорректировать рабочий рацион — теперь он не ест на работе. По его мнению, это не только поможет ему сбросить лишнее, но и лучше провести мероприятия.
«Я даже на своем дне рождения никогда не ем. Надо же как-то хорошо выглядеть. А если я поем, даже не могу встать», — рассказал он в передаче «Ты не поверишь».
Юморист также отметил, что отказался и от употребления спиртного. Дело не только в лишнем весе, но и в самочувствии после вечеринок — Харламов жалуется на недомогание. В спортзал, впрочем, Гарик ходить пока не готов, ведь считает лучшим днем — время, проведенное с семьей на диване.
Супруга Гарика — Кристина Асмус признается, что, как и муж, любит поесть, но постоянно ограничивает себя в еде, поскольку склонна к полноте. Идеальным весом для себя звезда считает 45 килограммов.
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Комментарии4
Шоу-бизнес , Comedy Club , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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